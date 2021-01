Bei einem Spaziergang durch das Flößerdorf Neuses fällt einem sofort die schöne, stattliche Kirche St. Sebastian ins Auge. Dafür ist maßgeblich Johann Schrepfer verantwortlich. Dieser äußerst engagierte Mann kümmert sich bereits 25 Jahren als Kirchenpfleger um das Erscheinungsbild der Kirche. In einem Gottesdienst würdigte Pfarrvikar Norbert Lang seine Verdienste und sprach ihm dafür nachfolgende Dankesworte aus: "Die vielfältigen Aufgaben bewältigen Sie mit viel Besonnenheit, Geschick und Herzblut, immer zum Wohle der Pfarrei. Ihr Wirken hat überall Spuren hinterlassen, sei es bei der Außen- und Innenrenovierung der Kirche, bei der Anschaffung der Orgel oder bei der Instandhaltung der Kirche, des Kindergartens, Pfarrheims und Pfarrhauses. Als es um dessen bauliche Verschönerung ging, legten Sie dort mit unermüdlichem Einsatz und ihren handwerklichen Fähigkeiten mitunter selbst Hand an."

Nicht nur Baumaßnahmen hätten in Schrepfers Verantwortungsbereich gelegen, sondern auch die Verwaltung der Finanzen, die er mit größter Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt ausgeübt habe, so Pfarrvikar Lang in seiner Laudatio weiter. Unzählige Stunden habe der Neuseser für Aufgaben im Hintergrund investiert, die die Pfarreimitglieder nicht bemerkten.

Für diesen jahrzehntelangen, vorbildlichen und unermüdlichen Einsatz überreichte Lang eine Würdigung von Erzbischof Ludwig Schick in Form einer Urkunde. Den Dankesworten schloss sich Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gertraud Richter an und überreichte dem Jubilar ein Geschenk, verbunden mit der Hoffnung, dass er noch lange Zeit mit seinem Wissen, seiner Erfahrung und seinem selbstlosem Tun das Pfarreileben in Neuses bereichern möge. Es sei schön, dass es noch Menschen gibt, die nicht nur an sich denken, sondern sich jahrzehntelang für das, was ihnen wichtig ist, einsetzen und für ihre Ideale einstehen. red