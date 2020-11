Vor 31 Jahren war es ziemlich kalt im Kulmbacher Land. Der anhaltende Frost sorgte sogar dafür, dass sich der Springbrunnen vor dem Gelände der damaligen EVO (heute Bayernwerk) in der Blaich in eine glitzernde Glocke verwandelte. "Leider ist der Fortbestand des prachtvollen Gebildes sehr witterungsabhängig", war am 6. Dezember 1989 in der BR zu lesen. Und aktuell: Da meldet der Wetterdienst zwar eine Abkühlung zum Wochenende, doch ein richtiger Winter mit Eis und Schnee ist lange nicht in Sicht. Foto: Archiv/Gabi Hänseler