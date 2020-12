In einer Zeit, als es im Winter wirklich noch schneite und ein paar Flocken nicht gleich als Schneechaos bezeichnet wurden. In einer Zeit, als das Salz auf den Straßen noch sehr sparsam eingesetzt wurde und Splitt auch noch nicht in allzu großen Mengen zur Verfügung stand. In einer Zeit, als sich der Verkehr ohnehin in Grenzen hielt, da war es für die Bürger Kulmbachs ein Riesenvergnügen, mit dem Schlitten den Schießgraben in Richtung Grabenstraße hinunterzubrausen. Spaß daran hatten keineswegs nur die Kinder, wie unser am 17. Januar 1987 veröffentlichtes Foto zeigt. Foto: BR-Archiv/Meile