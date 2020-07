Als der Ackerbau noch Handarbeit war

Das Museum des Heimatvereins Weisendorf am Reuther Weg 16 hat am Sonntag, 5. Juli, unter Wahrung der Sicherheitsvorschriften von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Themenschwerpunkt liegt bei den Handarbeitsgeräten für den Acker und den Stall. Diese wurden eingesetzt, als es noch keine Maschinen und keine Automatisierung in der Landwirtschaft gab. Zu diesem Themenbereich besitzt das Heimatmuseum einen gut bestückten Fundus.

Für jede Aufgabe ein Gerät

Immer mehr Menschen sind die Verwendungszwecke von verschiedenen, bis in die 1960er Jahren noch alltäglichen Arbeitsgeräte unbekannt. So wissen die Wenigsten heute, wofür und wann die Gabeln mit zwei, drei oder vier Zinken benutzt wurden, da für jede Aufgabenstellung ein spezielles Arbeitsgerät erforderlich war. Wer kennt denn noch die Einsatzgebiete von Furchenstock, Heuschwanz, Hippe, Hungerhacken, Kast, Krail, Sauzahn, Trieur oder Wofel? Die Wenigsten dürften heute mit diesen Begriffen noch etwas anfangen können, außer ältere Mitbürger oder Personen, die fit sind bei anspruchsvollen Kreuzworträtseln.

Erklärt werden diese Arbeitsgeräte Interessenten während der Öffnung des Museums. Der Eintritt ist frei. Da Gäste im Außenbereich bewirtet werden dürfen, ist auch für Kaffee und Kuchen gesorgt. Es wird gebeten, die bestehenden Vorschriften bezüglich des Coronavirus zu beachten.