Eigentlich sollten die ersten Exemplare der landkreiseigenen Fahrradhelm-Edition bereits im März überreicht werden, aber wegen Corona musste auch die Verkehrserziehung in den Schulen kurzerhand eingestellt werden.

Mit dem neuen Schuljahr und dem Präsenz-Unterricht starteten auch die beiden Verkehrserzieher der Lichtenfelser Polizei, Ileen Fischer-Köhn und Thomas Heublein, wieder mit der Ausbildung in den 4. Klassen. Und die besten Radler der Abt-Knauer-Grundschule in Weismain waren nun die Ersten, die den Landkreis-Kinderhelm von Landrat Christian Meißner überreicht bekamen.

Natürlich war die Freude bei den elf Schülern groß. Das Design des Helmes stammt von Gleichaltrigen, genauer von der 4b des Jahrgangs 2018/19 der Dr.-Roßbach-Schule in Lichtenfels mit der Lehrerin Cornelia Kassens. Im Frühjahr 2019 hatte nämlich die Umweltstation unter allen vierten Klassen einen Gestaltungswettbewerb ausgelobt, bei der der mit bunten Farbklecksen überzogene Helm-Entwurf der Klasse 4b als Sieger hervorging.

Preisgeld dafür eingesetzt

"Die Finanzierung des hochwertigen Helmes erfolgte über ein Preisgeld, dass der Landkreis Lichtenfels als Gewinner beim Bundeswettbewerb ,Klimafreundliche Kommune‘ 2018 erhalten hatte", erläuterte Landrat Christian Meißner den Hintergrund der Aktion. Die Klimafreundlichkeit des Radfahrens mit der Sicherheit zu kombinieren, sei die Absicht, die hinter der Idee des Landkreis-Helmes steht. Diese Idee überzeugte auch die Stiftung der Sparkasse Coburg-Lichtenfels, die die Anschaffung der 500 Helme unterstützte. Die Stiftung hat sich die Förderung des heimischen Standorts auf die Fahnen geschrieben und dabei die Jugendfürsorge als Förderschwerpunkt definiert.

Mit der Unterstützung dieser tollen Aktion werde ein zusätzlicher Beitrag geleistet, um für eine bessere Sicherheit der jungen Verkehrsteilnehmer zu sorgen, sagte Stefan Schneyer von der Sparkasse bei der Übergabe. Der Helm kann übrigens nicht gekauft werden. Er wird in den nächsten Jahren an die besten der Radausbildung in den Grundschulen des Landkreises als "Zuckerl" und Anreiz ausgegeben. red