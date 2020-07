Als Alltagsbegleiter Pflegende unterstützen

Der demografische Wandel verzeichnet in den nächsten Jahren einen weiteren Anstieg an pflege- und hilfsbedürftigen Menschen. Besonders in den ländlichen Regionen ist parallel zu dieser Ausgangssituation aber auch ein Wegzug von jüngeren Menschen in die Großstädte zu beobachten.

Somit sind die pflege- und hilfsbedürftigen Bürger einerseits auf die Unterstützung ihrer Ehepartner und Freunde angewiesen. Oft sind aber die Ehepartner und Freunde selber schon hochbetagt.

Oft eine Doppelbelastung

Andererseits gibt es die vor Ort wohnenden berufstätigen pflegenden Angehörigen (Kinder), die die Versorgung der eigenen Familie, aber auch die Versorgung des Pflege- und Hilfebedürftigen organisieren müssen. Hier kommt es oft zu einer Doppelbelastung.

Große Entlastung möglich

Die pflegenden Angehörigen benötigen hier dringend Unterstützung. Durch den Einsatz speziell geschulter, ehrenamtlicher Helfer können die pflegenden Angehörigen eine große Entlastung erfahren.

Seit vielen Jahren vermittelt die Fachstelle für pflegende Angehörige ehrenamtliche Helfer. Für die Betreuung und Begleitung erhalten die Helfer eine Aufwandsentschädigung. Die eingesetzten Helfer benötigen zuvor eine 40-stündige Schulung. Die Schulung zum Alltagsbegleiter startet heuer am Freitag, 18. September. Alltagsbegleiter helfen, die Selbstständigkeit und die Selbstbestimmung zu erhalten und/oder wiederzugewinnen. Damit ermöglichen sie einen längeren Verbleib in der eigenen Wohnung.

Anmeldung erwünscht

Eine Anmeldung für die Schulung zum Alltagsbegleiter ist erwünscht.

Für Rückfragen steht den Interessierten Andrea Schmitt von der Fachstelle für pflegende Angehörige unter der Telefonnummer 0951/2083501 oder per E-Mail an info@pflegeberatung-bamberg.de zur Verfügung. red