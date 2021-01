Sie sind sehr gefragt: Erzieher in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Intensivere Beziehungsarbeit, individuelle Pädagogik und große Verantwortung prägen die Arbeit in den Wohngruppen. Die Fachkräfte schildern, wie sie Schichtarbeit, emotionale Betroffenheit und Gemeinschaft erleben.

Fußballspielen, Basteln, gemeinsam Tisch decken und Mittagessen ... Bis hierhin könnten das auch Abläufe einer Kindertagesstätte sein. Doch es geht weiter: Hausaufgaben machen, Gitarrenunterricht, Freunde treffen, Abendessen kochen und ab aufs Sofa. Für die Kinder und Jugendlichen, aber auch für die Erzieher der Wohngruppen der Geschwister-Gummi-Stiftung endet die Betreuung nicht am späten Nachmittag, sondern findet rund um die Uhr statt - auch in den Ferien, auch in Zeiten des coronabedingten Lockdowns.

Zusätzliche Therapien und Gespräche, Freundschaft und Eifersucht, Erinnerungen, Wutausbrüche, herbe Enttäuschungen oder auch überschwängliche Freude prägen den Alltag beinahe jedes Mädchens oder Jungen in den Einrichtungen.

Eine traurige Last

Jede und jeder von ihnen bringt aus der Vergangenheit schmerzvolle Belastungen verschiedenster Art mit, die eine gesunde Entwicklung unmöglich machten und immer noch erschweren. Mit dieser traurigen Last muss das Team richtig umgehen können, so auch die 24-jährige Anna Stieler. Sie hat im Sommer ihre Erzieherinnen-Ausbildung abgeschlossen und die Gummi-Stiftung als Träger ihrer neuen Arbeitsstätte und die Traumapädagogik als neuen Tätigkeitsschwerpunkt ausgewählt.

Wichtig ist, was das Kind braucht

Nach diversen Praktika war sie vor ihrem ersten Arbeitstag im Kinderhaus "Sternstunden" neugierig und gespannt darauf, was sie noch dazulernen würde. Heute kann sie über ihre Erfahrungen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe resümieren: "Man kann viel individueller auf die Kinder eingehen. Man hat mehr Zeit und muss den Blick nicht immer streng auf Strukturen und Alltag richten, sondern hat die Aufgabe, sich darauf zu fokussieren, was das Kind braucht."

Das sei zum einen der Pädagogik geschuldet, die man individueller zuschneiden und anwenden könne. Zum anderen biete der zeitliche Rahmen eine Rundumbetreuung. Für 24 Stunden eines Tages seien Bezugspersonen für die Mädchen und Jungen da, auch an Wochenenden und Feiertagen.

Flexibilität im Arbeitsalltag

Für Anna Stieler bedeutet aber gerade das auch Flexibilität: Wenn sie an solchen Tagen arbeite, habe sie zu anderer Zeit mehr Tage am Stück frei. Außerdem genieße sie oft die "besondere Zeit", die der Alltag auch mit sich bringt: die Ruhe in Alltagspausen oder eben die Chance für größere Ausflüge in den Ferien.

"Da kriegt man alles mit, man kann ganzheitlich mit dem Kind arbeiten, das geht gar nicht anders. Aber man muss damit umgehen können", erzählt Anna Stieler.

Damit meint sie nicht nur die Erfahrungen der Kinder aus deren Vergangenheit, sondern auch die daraus resultierenden Verhaltensmuster und Reaktionen in Alltagssituationen. "Wenn man sich auf die Kinder einlässt und diskutiert, dann macht das auch etwas mit einem selbst. Dann muss man sich darauf besinnen, selbst einen Schritt zurückzutreten und sich zu sagen: Hier geht es nicht um mich. Alles, was ich tue, tue ich für das Kind vor mir." Das könne manchmal schwierig sein.

Freizeit mit der "Ersatzfamilie"

Max Hassak war nach seinen Praktika bei der Gummi-Stiftung im Rahmen der Kinderpfleger- und Erzieherausbildung auch festangestellt in verschiedenen Wohngruppen tätig. "Die Zeit dort habe ich viel intensiver wahrgenommen. Man ist Ersatzfamilie und verbringt viel Zeit mit den Kindern."

Als männlicher Erzieher hat er besonders die "Jungengruppe" der Geschwister-Gummi-Stiftung geprägt, in die viele erlebnispädagogische Aktionen eingeflossen sind: gemeinsame Klettertage, Besuche im Hochseilgarten oder Basketballtrainings - all das, wofür sich die Jungen und er selbst begeisterten. "Das Schöne ist, dass man seine eigenen Hobbys mit der Arbeit verbinden kann. Was gibt es Schöneres?" Hassak spricht selten von Betreuung, vielmehr von Begleitung - durch viele Jahre hindurch.

Ein Moment ist ihm bis heute am nachdrücklichsten in Erinnerung: "Wir waren auf Freizeit im Tabaluga-Haus in der Nähe des Starnberger Sees. Am letzten Tag haben wir mit den großen Kids einen Ausflug in die Therme Erding unternommen. Als wir dort vom vielen Rutschen eine Pause machten, sagte ein Kind zu mir, dass es sich gerade nach Familie anfühle."

Werbung für den Beruf

Momentan absolviert Anna Stieler eine Fortbildung im Bereich "Traumapädagogik". Bald möchte sie ein Studium der Sozialpädagogik beginnen. In welchem Berufsfeld sie danach arbeiten möchte, lässt sie offen.

Max Hassak hat Sozialpädagogik studiert und absolviert gerade seine Ausbildung zum Fachlehrer, um bald in vollem Umfang angehende Erzieher an der staatlichen Fachakademie in Bayreuth unterrichten zu können.

In seinen Unterrichtseinheiten wirbt er für den Tätigkeitsbereich der stationären Kinder- und Jugendhilfe - gerade für männliche Kollegen.

