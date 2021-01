Seit Jahrzehnten treffen sich deutschlandweit Anfang des Jahres Christen aus evangelischen Freikirchen und der evangelisch-lutherischen Kirche zur sogenannten "Allianzgebetswoche" in den unterschiedlichsten Kirchen. Dabei geht es in den Gebeten und kurzen Impulsen um die Verantwortung für den Nächsten, unser Land, Lebens- oder spirituelle Fragen. Die Allianzgebetswoche steht heuer unter dem Thema "Lebenselixier Bibel". Die Allianzgebetswoche in Bamberg läuft aufgrund des Lockdowns hauptsächlich online. Sie startet am Sonntag, 10. Januar, um 9.30 Uhr mit einem Livestream aus der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Bamberg unter: https://efg-bamberg.de/ (kein Präsenzgottesdienst).

Weitere Termine sind am 12. Januar, 19.30 Uhr (Zoom-Meeting mit Gebetshaus Bamberg Team, Zoom-Meeting) unter https://us02web.zoom.us/j/89741487987?pwd=NHloZFNmbnk5VzJsdUkybko4VlhEQT09, Meeting-ID: 897 4148 7987 Kenncode: 120121, und am 15. Januar, 19.30 Uhr, mit einem Präsenz-Allianz-Gebetstreffen in der Jesus-Gemeinde, Hohmannstraße 3. Zudem hat die Evangelische Allianz für jeden Tag Online-Impulse vorbereitet. Alle Infos auf https://www.allianzgebetswoche.de/allianzgebetswoche-2021/allianzgebetswoche-2021/. red