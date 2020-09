Mit dem Beginn des neuen Schuljahres startet in Küps auch ein neues, einzigartiges Betreuungsprojekt an der Grund- und Mittelschule. "Einzigartig deswegen, weil alle Betreuungsformen für Kinder- und Jugendliche künftig unter einem Dach und in der Hand eines Trägers liegen", so Erster Bürgermeister Bernd Rebhan.

Die Trägerschaft dieses Modells hat zum neuen Schuljahr der Caritasverband für den Landkreis Kronach übernommen. Zum offiziellen Start hat das Gemeindeoberhaupt deshalb den Schulleiter Michael Schnappauf, die Geschäftsführerin des Caritasverbandes, Cornelia Thron, sowie die Leiterin der offenen Ganztagesschule Michaela Stöhlein in die Räume der Küpser Ganztagesschule eingeladen.

Bereits im November 2019 hat der Marktgemeinderat Küps die Weichen für die Installation eines Zentrums für Kinder- und Jugendarbeit unter der Trägerschaft des Caritasverbandes im Landkreis Kronach gestellt. Das Projekt beinhaltet neben der bereits seit vielen Jahren installierten Jugendsozialarbeit (JAS) an der Grund- und Mittelschule zusätzlich die Trägerschaft der offenen Ganztagesschule, des offenen kommunalen Jugendtreffs "Kiwi" und der Ferienbetreuung. "Unser Konzept ist darauf ausgerichtet, ein Zentrum für Kinder- und Jugendarbeit in Küps aufzubauen, das optimale Betreuungsmöglichkeiten für alle Küpser Kinder bietet. Der Betreuungsbedarf wird für unsere jungen Familien immer wichtiger und stellt inzwischen einen wichtigen Standortfaktor für die Gemeinde dar". Ziel sei es, alle beteiligten Betreuungsstrukturen miteinander zu vernetzen und die daraus resultierenden Synergien zu nutzen, um vielfältige Betreuungsmöglichkeiten abbilden zu können, so Bürgermeister Rebhan weiter.

Alle Fachkräfte bleiben

Besonders freute er sich, dass der Caritasverband alle bisherigen Fachkräfte aus den Küpser Schulstrukturen übernehmen und damit das vorhandene Know-how bewahren wird.

Attraktivere Schule

Schulleiter Michael Schnappauf freute sich ebenso über den neuen Kooperationspartner und lobte die bisherige konstruktive Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Er sehe den Caritasverband nicht nur als externen Partner, sondern vielmehr als vollwertigen Bestandteil der Schule, der dazu beitrage, die Attraktivität der Schule zu steigern. Die Installation des Zentrums für Kinder- und Jugendarbeit sei ein Prozess, der etwas Zeit in Anspruch nehmen werde. Schnappauf zeigte sich jedoch überzeugt, dass die Marktgemeinde mit diesem Projekt den richtigen Weg für seine Schule eingeschlagen habe. "Alle Beteiligten bewegen sich bei diesem Projekt in eine Richtung und haben mit der Marktgemeinde einen guten Steuermann und mit Bernd Rebhan einen hervorragenden Kapitän!", so Schnappauf.

Ein Vorzeigeprojekt

Das Zentrum für Kinder- und Jugendarbeit sei ein einzigartiges und wertvolles Vorzeigeprojekt für die Jugendhilfe im gesamten Landkreis Kronach, sagte Cornelia Thron vom Caritasverband. "Wir sind froh, dass der Markt Küps dieses Projekt angeht und auch finanziell, über die Fördermittel des Freistaates Bayern hinaus, unterstützt. "Wir werden mit unserer ganzen Kraft das Projekt mit Leben erfüllen!", so Cornelia Thron.

Neben einer Vollzeitkraft für die Jugendsozialarbeit der Grund- und Mittelschule setzt der Caritasverband derzeit ein Kernteam von insgesamt fünf ausgebildeten Fachkräften in der offenen Ganztagesschule mit ihren rund 100 Kindern ein. Im kommunalen Jugendtreff "Kiwi" wird das Team durch eine weitere Vollzeitkraft ergänzt. Unterstützt wird das Projekt von den beiden Bundesfreiwilligen der Marktgemeinde Küps. Aktuell werden die Bedarfe für den kommunalen Jugendtreff ermittelt und eine Umfrage der Kinder- und Jugendlichen ausgewertet.