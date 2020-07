Alles rund um E-Rechnungen

Seit dem 18. April 2020 müssen Kommunen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sie elektronische Rechnungen empfangen und weiterverarbeiten können. Die Grundlage dafür bildet die EU-Richtlinie 2014/55/EU, die mit dem sogenannten E-Rechnungsgesetz (EGovG) und der dazugehörigen E-Rechnungsverordnung in das deutsche Recht umgesetzt wurde.

Für alle Unternehmen werden damit Weichen gestellt - zum einen müssen sie als Auftragnehmer ab dem 27. November 2020 in der Lage sein, elektronische Rechnungen verarbeiten und erstellen zu können, zum anderen wird das Thema Digitalisierung einen weiteren Schub erhalten.

Das Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum (RSG) in Bad Kissingen veranstaltet deshalb ein zweitägiges Online-Seminar zum Thema "Elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen". Es richtet sich an Unternehmen, die am Anfang der E-Rechnungs-Einführung stehen. Die Teilnehmer erhalten einen Leitfaden, wie sie den Umstieg von analog auf digital erfolgreich meistern können und erfahren, wo rechtliche Fallstricke lauern. Des Weiteren wird im Rahmen des Seminars auf verbindliche Rechnungsformate und Übermittlungswege sowie über die mögliche Systemarchitektur eingegangen.

Das Seminar findet am Mittwoch, 22. Juli, von 8.15 Uhr bis 14 Uhr und am Donnerstag, 23. Juli, von 9 Uhr bis 13.15 Uhr statt. Gefördert wird das Projekt "Arbeitswelt 4.0 - digital und kompetent in die Zukunft" durch den Europäischen Sozialfonds und das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.

Anmeldung

Weitere Informationen sowie Anmeldung zur Veranstaltung gibt es im Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum (RSG) Bad Kissingen, Tel.: 0971/7236-204, und im Internet unter: www.rsg-bad-kissingen.de. Die E-Mail-Adresse lautet: anmeldung@rsg-bad-kissingen.de red