Aus den Bildern der sommerlichen Fotoaktion "Gartenfreuden" ist nun ein Bilder-Kalender für 2021 entstanden.

Der Kalender gleicht einem Streifzug durch Gärten im Landkreis Lichtenfels mit vielen Schnappschüssen und herrlichen Garten- und Naturaufnahmen, so Kreisfachberater Michael Stromer, der für die Umweltstation des Landkreises und den Kreisverband für Gartenbau und Landespflege die Aktion organisierte. Zwischen Mai und September konnten die Teilnehmer wöchentlich ein aktuelles Bild aus einem Garten im Landkreis einsenden.

Eine Jury, gebildet aus den beiden Vorsitzenden des Birkacher Gartenbauvereins, Erika Elflein und Heidi Waidhas, der Regionalkoordinatorin des Landkreises, Andrea Musiol, und Michael Stromer, wählte jeweils ein "Bild der Woche" aus.

Gartenfreuden in Zeiten der sozialen Distanz während der Corona-Pandemie miteinander teilen, das war der Kerngedanke der Aktion. Am Ende umfasste die "Gartenfreuden-Galerie" auf www.landespflege-lichtenfels.de knapp 1000 Bilder. Der Kalender kann per Mail (gartenfreuden@landespflege-lichtenfels.de) oder telefonisch (09575/ 921455) in der Umweltstation bestellt werden. Er kostet fünf Euro zuzüglich Versand. red