Barbara Söllner aus Freilassing tut es, Jutta Raabe aus Fürth tut es, Maren Grom aus Bad Kissingen tut es: Sie alle engagieren sich freiwillig in einem Mehrgenerationenhaus (MGH). Die ehrenamtlichen Helfer leiten dort Koch-, Sprach- oder Computerkurse, betreuen Kinder, geben Hausaufgabenhilfe oder leisten Senioren Gesellschaft.

Deshalb nimmt Eva Gottstein, die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für das Ehrenamt, das Ehrenamt der Woche zum Anlass, mit verschiedenen Beispielen die facettenreiche Arbeit der MGH Bad Kissingen, Neumarkt i.d. OPf., Wunsiedel, Hof, München "Unter den Arkaden", Freilassing "KONTAKT" sowie das "Mütterzentrum Fürth" in Vertretung für alle bayerischen MGH vorzustellen und mit dem "Ehrenamt der Woche" entsprechend zu würdigen, heißt es in einer Mitteilung. "Ich bin sehr beeindruckt von der Vielfältigkeit der Mehrgenerationenhäuser und freue mich, dass sich hier für alle Altersgruppen viele Möglichkeiten ergeben, sich freiwillig und generationenübergreifend zu engagieren", bewundert Eva Gottstein. "Ich danke allen Ehrenamtlichen, die in Bayerns Mehrgenerationenhäusern mitarbeiten. Sie verhelfen der Gesellschaft zu einem besseren Miteinander."

90 von rund 540 bundesweiten Mehrgenerationenhäusern befinden sich in Bayern. Sie sind Begegnungsorte für Menschen jeden Alters und Herkunft und schaffen ein nachbarschaftliches Miteinander in der Kommune. Das freiwillige Engagement ist dabei prägender Bestandteil der Mehrgenerationenhäuser, heißt es in der Pressemitteilung der Beauftragten. Das Programm "Mehrgenerationenhaus" wurde 2006 von der Bundesregierung ins Leben gerufen mit der Idee, die Prinzipien der früheren Großfamilie in die moderne Gesellschaft zu übertragen. red