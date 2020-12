Für den Master in Global Food, Nutrition and Health an der Universität Bayreuth auf dem Campus in Kulmbach können sich ab sofort Bachelorabsolventen bewerben. Zentrale Fragestellung dieses interdisziplinären, in Deutschland einzigartigen Masterstudiengangs ist die Versorgung aller Menschen mit ausreichend qualitativ hochwertig und nachhaltig produzierten Lebensmitteln zur Förderung der Gesundheit - eine der wichtigsten Herausforderungen des Jahrhunderts. Studienbeginn ist im Sommersemester 2021. Bewerbungsschluss ist 15. Januar 2021.

Das Angebot richtet sich an Interessierte mit ernährungs- oder gesundheitswissenschaftlichem Bachelorabschluss, z. B. der Studiengänge Lebensmittel- und Gesundheitswissenschaften, Ernährungswissenschaften, Gesundheitsökonomie, Nursing/ Pflege oder Public Health. Absolventen weiterer potenziell relevanter Bachelor-Studiengänge, wie etwa Medizin, Naturwissenschaften, Politik, Sozialwissenschaften oder Soziale Arbeit, können mit Auflagen ebenfalls zugelassen werden. Eine lokale Zulassungsbeschränkung (numerus clausus) wird nicht angestrebt. Zugangsvoraussetzungen und die Bewerbungsmodalitäten finden sich unter https://www.globalfood.uni-bayreuth.de/en/index.html.

Problem wächst

Global gesehen sind wir weit davon entfernt, alle Menschen so mit Lebensmitteln zu versorgen, dass sie ein aktives, gesundes Leben führen können. Nährstoffmangel ist als Teil von Unterernährung weit verbreitet. Parallel hierzu tritt allerdings vermehrt in vielen Teilen der Welt auch eine Überversorgung an Kalorien auf. Zudem ist der Zugang zu gesunder und ausreichender Ernährung extrem ungleich verteilt.

"Deshalb hat der Studiengang einen interdisziplinären Ansatz", sagt Eckhard Nagel, Direktor des Instituts für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften an der Universität Bayreuth und maßgeblich verantwortlich für die Gestaltung des neuen englischsprachigen Masterstudiengangs. "Wir wollen die Studierenden befähigen, komplexe Zusammenhänge und Fragestellungen zu erkennen und zu bearbeiten. Große Bedeutung hat dabei auch die Überführung in praktische Handlungsempfehlungen etwa für Unternehmen, NGOs oder Regierungen."

"Dieser Ansatz in seiner Breite und Vielfalt ist so in Deutschland einzigartig", sagt Nagel. Neben relevanten theoretischen Kenntnissen in den Bereichen Naturwissenschaften, Ökonomie, Ethik, Rechtswissenschaften sowie Kultur- und Sozialwissenschaften stehen überfachliche Themen im Mittelpunkt - zum Beispiel die Fähigkeit, effiziente Lösungsansätze kultursensibel zu entwickeln oder Maßnahmen in Kooperation mit geeigneten Partnern umzusetzen. Auch Kompetenzen wie Führung, Teamfähigkeit und Kreativität sollen den Studierenden vermittelt werden.

Absolventen können in Kulmbach in national und international agierenden Unternehmen arbeiten, in Forschungseinrichtungen ebenso wie in politischen und politikberatenden Einrichtungen und NGOs. Nagel: "In diesen Bereichen gibt es erkennbar stetig steigenden Bedarf, der in Anbetracht von regionalen und globalen Krisen, Klimaveränderungen und der Zunahme der ernährungsassoziierten, nicht übertragbaren Erkrankungen stark wächst." red