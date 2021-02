Seit vielen Jahren gibt es an den Coburger Mittelschulen M-Klassen. Sie beginnen mit der 7. Klasse und enden nach der 10. Klasse mit dem Mittleren Schulabschluss (Mittlere Reife). Ein Wechsel in den M-Zug ist je nach Noten jedes Jahr möglich. So können Schüler der Mittelschule einen gleichwertigen Abschluss zum Realschulabschluss erreichen, ohne die Schulart zu wechseln. Diese M-Klassen werden abwechselnd an der Heiligkreuz-Mittelschule und der Rückert-Mittelschule gebildet. Im Schuljahr 2021/22 befinden sich die M-Klassen an folgenden Schulen: M7: Heiligkreuz-Mittelschule, M8: Rückert-Mittelschule, M9: Heiligkreuz-Mittelschule, M10: Rückert-Mittelschule. Für die M-Klassen ist ein bestimmter Notendurchschnitt erforderlich. Die Schulen bitten um eine Anmeldung bis 8. März. Auch eine vorläufige Anmeldung ist möglich, wenn der Durchschnitt im Zwischenzeugnis noch nicht erreicht ist. Anmeldeformulare befinden sich auf der Homepage der jeweiligen Schulen.

Um Fragen zum Übertritt in eine M-Klasse zu klären, lädt in diesem Jahr die Heiligkreuz-Mittelschule Coburg alle Erziehungsberechtigten, die sich für den M-Zug interessieren, zu einem virtuellen Info-Abend ein, der am Mittwoch, 24. Februar, um 18.30 Uhr beginnt. Den Zugang erfolgt über den Link https://jitsi.schulen.coburg.de/InfoabendM-Zug24.02.2021. red