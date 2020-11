Die Lage im BRK-Haus des Kindes "Banzgau" in Unnersdorf hat sich entspannt. Wie das Rote Kreuz als Träger der Einrichtung in einer Medieninformation mitteilt, sind die Quarantänemaßnahmen abgelaufen und alle Gruppen der Einrichtung wieder aktiv. Eine Gruppe war durch die Infektion eines Kindes, weitere zwei Gruppen waren durch die Infektionen von drei Beschäftigten betroffen und mussten eine Quarantänezeit einhalten.

Zwei Mitarbeiterinnen daheim

Nach den Worten von BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Petrak befänden sich noch zwei Mitarbeiterinnen im Krankenstand und erholen sich zu Hause von der Corona-Infektion. "Wir wissen um die Unberechenbarkeit dieser Erkrankung, und wir hoffen, dass wir die beiden tüchtigen Beschäftigten bald wieder unter uns haben", so Thomas Petrak. Eine infizierte Beschäftigte habe sich indessen vollständig erholt und betreue mit gewohntem Elan ihre Kinder.

Eltern zeigten Verständnis

Nicht unerwähnt ließ der BRK-Kreisgeschäftsführer das Verständnis der betroffenen Eltern und Personensorgeberechtigten. Die vom Gesundheitsamt angeordneten Maßnahmen konnten zügig umgesetzt werden, und die Familienangehörigen hätten flexibel auf die Situation reagiert. Auch der Wegfall von Betreuungskräften konnte dank des großen Engagements im Team mit Leiterin Andrea Drexel an der Spitze aufgefangen werden. Die Arbeit mit Kindern unter erhöhten Schutzbedingungen stelle bereits eine Herausforderung dar. Ein größerer Personalausfall bedeute aber eine zusätzliche Belastung, die natürlich nicht lange Zeit ausgehalten werden könne. Hier stoße man - so das Rote Kreuz - an organisatorische und personelle Grenzen. Insofern hoffe man auf ein baldiges Ende der Pandemie, da andernfalls eine anspruchsvolle und hochwertige Betreuung von Kindern auf Dauer gefährdet wäre. Wohltuend sei aber in dieser Zeit der große Zusammenhalt aller Beteiligten zur Bewältigung der Krise. Dies habe man beim jetzigen Infektionsgeschehen wieder erleben dürfen, und das zeige, wie die Betreuung der Kinder allen Erwachsenen am Herzen liege, so Thomas Petrak abschließend. red