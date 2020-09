Am Sonntag gegen 1.30 Uhr wurde eine 35-Jährige aus einer Gaststätte in der Langen Straße geworfen, weil sie stark betrunken war und dort mehrfach auffällig wurde. Als sie die Gaststätte erneut betreten wollte, verweigerte ihr ein Mitarbeiter der dortigen Security den Zutritt. Daraufhin griff die Frau den 56-Jährigen an und würgte ihn am Hals, so dass dieser einige Kratzer davontrug. Ein Alkoholtest ergab bei der Dame 2,34 Promille. Ein weiterer Vorfall ereignete sich drei Stunden später gegen 4.45 Uhr, als sich ein 38-Jähriger und eine 30-Jährige in der Unteren Königstraße in die Haare kamen. Zuerst feierten die beiden gemeinsam, bis es aus unbekannten Gründen zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Diese endete damit, dass sich die beiden ohrfeigten. Dem 38-Jährigen wurde von der eintreffenden Streife ein Platzverweis erteilt. pol