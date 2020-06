Alexander Honold und Dany Sandron sind die neuen Johann-von-Spix-Professoren

Prof. Alexander Honold von der Universität Basel und Professor Dany Sandron von der Sorbonne Universität in Paris haben in diesem Sommersemester die Johann-von-Spix-Gastprofessur an der Universität Bamberg inne. Dany Sandron verstärkt den Lehrstuhl für Kunstgeschichte, insbesondere für Mittelalterliche Kunstgeschichte, der Uni Bamberg. In Frankreich forscht er vor allem zur mittelalterlichen Sakralarchitektur im 12. bis 14. Jahrhundert. An der Universität Bamberg sind verschiedene Projekte geplant. Unter anderem bringt er seine Expertise zur Kathedrale Notre-Dame in Lehrveranstaltungen ein.

Der Literaturwissenschaftler Honold aus Basel hat sich in den vergangenen beiden Jahrzehnten damit beschäftigt, welche Rolle die Auseinandersetzung mit dem Fremden und dem Kolonialismus in der deutschen Literatur- und Kulturgeschichte spielt. Im Rahmen der Gastprofessur bringt er diese kulturwissenschaftlichen Aspekte in die Lehre und Forschung der Bamberger Neueren deutschen Literaturwissenschaft ein.

Honold bietet zwei Vorträge in Bamberg an. Unter dem Titel "Poetik des Fremden - Literatur im Diskursraum von Postkolonialismus, Interkulturalität und Mehrsprachigkeit" beschäftigt sich einer seiner beiden Vorträge an der Universität Bamberg am heutigen Mittwoch ab 18 Uhr mit seinem Forschungsschwerpunkt. "Trotz der kurzen Kolonialphase ist die deutsche Kulturgeschichte von Phänomenen des Kolonialismus geprägt. In der Nachkriegssituation kamen außerdem verschiedene Phasen des interkulturellen und mehrsprachigen Zusammenlebens hinzu, die sich ebenfalls in literarischen Deutungsmustern wiederfinden lassen", sagt Honold.

Den Fragen, welchen Einfluss Kalenderrhythmen auf unseren Alltag haben und welcher Zusammenhang zwischen der Einteilung der Zeit in Tage, Wochen oder Monate und dem Aufbau literarischer Texte besteht, geht Honold in einem weiteren Vortrag am 8. Juli nach. Die Veranstaltung mit dem Titel "Die Ordnung der Zeit - Astronomische Mimesis und Kalenderpraktiken in der Kultur- und Literaturgeschichte" beginnt um 18 Uhr. Da sich die Universität noch im Notbetrieb befindet, finden beide kostenlosen Vorträge öffentlich über die Online-Plattform Zoom statt. Der Link steht auf der Seite des Lehrstuhls für Neuere deutsche Literaturwissenschaft bereit. red