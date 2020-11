Mit #alarmstuferot möchte das E.T.A.-Hoffmann-Theater, angelehnt an eine ähnliche Aktion der Münchner Bühnen, das Augenmerk auf die besondere Situation der Kulturschaffenden richten. Dafür wird das Theater bis zum 30. November täglich zwischen 17.30 und 19 Uhr rot beleuchtet. Denn bis vorerst 30. November wurde von der Bayerischen Staatsregierung erneut die Schließung aller Theater angeordnet. Als Reaktion darauf soll mit der Aktion noch einmal betont werden, dass für die Theater umfangreiche Hygienekonzepte vorliegen und in den vergangenen Monaten erfolgreich erprobt wurden, wie es in einer Mitteilung des Theaters heißt. Kulturelle Einrichtungen seien mehr als bloße Freizeiteinrichtungen. Die Ensembles vieler bayerischer Theater formulieren dies in einem offenen Brief: "Auf die gesellschaftliche Lage kreativ zu reagieren und Denkanstöße anzubieten, ist unsere Kunst. Eine Kunst, die in diesen Zeiten Halt geben kann und muss." Foto: E.T.A.-Hoffmann-Theater