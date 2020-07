Aktuelle Coronazahlen in Stadt und Landkreis Coburg

Das Landratsamt Coburg teilt wöchentlich die aktualisierten Corona-Fallzahlen mit, aufgeteilt auf die einzelnen Städte und Gemeinden in der Coburger Region. Mit Stand vom Freitag gibt es folgende Zahlen zu melden:

Ahorn (Infizierte 1, Genesene 10), Bad Rodach (1, 36), Dörfles-Esbach (0, 11), Ebersdsorf bei Coburg (2, 12), Großheirath (1, 1), Grub am Forst (0, 5), Itzgrund (0, 5), Lautertal (1, 11), Meeder (0, 10), Neustadt bei Coburg (10, 75), Niederfüllbach (0, 2), Rödental (5, 85), Seßlach (0, 21), Sonnefeld (1, 15), Untersiemau (0, 1), Weidhausen (1, 19) und Weitramsdorf (0, 19). Im gesamten Landkreis Coburg gab es somit am Freitag insgesamt 23 aktuell Infizierte und 338 Genesene. Zu beklagen sind im Landkreis allerdings auch 30 Menschen, die dem Coronavirus zum Opfer fielen, in der Stadt Coburg starben vier Menschen an einer Covid19-Erkrankung.

Aktuell sind in der Stadt Coburg nach Angaben des Landratsamts drei Menschen mit dem Virus infiziert und 111 sind davon wieder genesen.

In Stadt und Landkreis Coburg gibt es zusammengenommen aktuell 26 Infizierte, 449 Genesene und 34 Todesfälle, die dem Virus zuzurechnen sind. red