Die beiden Leiterinnen der Musik-AG der Grund- und Mittelschule Bad Rodach, Simone Gutwein und Sonja Putz, hätten es sich nie träumen lassen, dass ihr Musical "Steht auf! für Kinderrechte" aktueller denn je werden würde, heißt es in einer Pressemitteilung. Es sei ein Musical, das seit September 2019 auf der Agenda der Musik-AG steht, dessen Aufführung im Mai 2020 geplant war, aber dann von Corona ausgebremst wurde. Ein Musical, dessen Themenschwerpunkte Kinderarbeit, Kindersoldaten, Hunger, Armut, Flucht, Meinungsfreiheit, Ungerechtigkeit, Mobbing und Gewalt sind. Ein Musical, unterhaltsam mit coolen Hits in neuem Gewand - umrahmt unter anderem von Liedern Udo Lindenbergs ("Wozu sind Kriege da?" und "Komm, wir zieh'n in den Frieden") und einer Story, die zum jetzigen Zeitpunkt mehr als aufrüttelt.

Seit Schuljahresbeginn 2021 wurde das Projekt - der Pandemie angepasst - wieder aufgenommen. Einige Rollen mussten neu besetzt werden, der Chor ist nur in Kleinstbesetzung, und zur Freude aller steht die damalige Hauptdarstellerin Annika Nikolai (mittlerweile an einer weiterführenden Schule) erneut in den Startlöchern und ist voller Begeisterung darüber, endlich ihre intensiv gelernte Rolle der "Naledi vom Planeten Minime" präsentieren zu dürfen.

Die 6. Klasse der Mittelschule sorgt mit kreativen Ideen im Rahmen des Kunstunterrichts für das Bühnenbild im Hintergrund. Tatkräftig wird sie dabei unterstützt von ihrer Klassenlehrerin Frau Gatz, der Jugendsozialarbeiterin Katja Wagner und Sonja Putz.

Für die heiß ersehnte Aufführung des Musicals ist der Zeitraum Mitte Juli angesetzt. red