Aktivspielplatz in den Sommerferien ab 11 Uhr geöffnet

Eine Beschäftigung für die Sommerferien daheim gesucht? Der Aktivspielplatz der Stadt Bad Kissingen hat auch in den Sommerferien montags bis freitags geöffnet. Viele Bau-, Bastel- und Aktivangebote versprechen Spaß und Abwechslung, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bad Kissingen. Eine Anmeldung im Vorfeld ist nicht notwendig. Zwecks Nachverfolgung eventueller Infektionen mit dem Coronavirus wird vor Ort eine Adressliste aller Besucher geführt. Falls Kinder ohne Eltern vorbeikommen, müssen sie eine Einverständniserklärung für die Datenübermittlung im Rahmen der offenen Jugendarbeit mitbringen. Das Formular kann auf der Internetseite der Stadt Bad Kissingen (www.badkissingen.de/Aktivspielplatz) heruntergeladen und ausgedruckt oder vor Ort bei den Pädagogen abgeholt werden. Im Ausgabebereich (Kiosk, Materialausgabe) ist ab einem Alter von sechs Jahren Mundschutz zu tragen. In den Sommerferien öffnet der Aktivspielplatz bereits um 11 Uhr und schließt um 18 Uhr. Nach den Sommerferien ist der Aktivspielplatz erst am Nachmittag ab 15 Uhr geöffnet. Nähere Infos rund um den Aktivspielplatz gibt es unter Tel.: 0971/807 43 10 und per Mail (asp@stadt.badkissingen.de). Foto: Philipp Pfülb