Der nächste Beratungstag der Aktivsenioren Bayern für Existenzgründer und Unternehmer findet am Montag, 2. November, von 14 bis 18 Uhr online per Telefon- oder Videokonferenz statt. Pro Termin sind 75 Minuten eingeplant. Für weitere Informationen und kostenlose Anmeldung zu diesem Termin wenden sich Interessierte bis Donnerstag, 29. Oktober, 2020 an Landkreis-Wirtschaftsförderer Thomas Wächtler, telefonisch unter 09131/803-1270.

Tipps von Berufserfahrenen

"Aktivsenioren Bayern" ist ein eingetragener Verein. Er berät Existenzgründer und hilft kleinen und mittleren Firmen in allen Unternehmensphasen, vom Erstellen eines Businessplans bis hin zu Fragen zur Unternehmensführung. Die Experten im Ruhestand geben ihre Berufs- und Lebenserfahrung aus unterschiedlichen Bereichen in Wirtschaft und Management weiter.

Beratung kostenfrei

Zudem unterstützen sie Arbeitssuchende, insbesondere Wiedereinsteiger, indem sie ihnen helfen, Bewerbungen zu schreiben und Tipps zu Vorstellungsgesprächen geben. Die Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und honorarfrei. Sie leisten keine Rechts- und Steuerberatung. Sie arbeiten ehrenamtlich, die Beratung ist kostenfrei. red