Er ist schon von weitem erkennbar: Ein neuer Kamin im Vedag-Werk an der Geisfelder Straße soll wesentlich zur Verbesserung der Luftqualität rund um den Bitumen verarbeitenden Betrieb beitragen. Er ist das Schlussstück einer neuen Abluft-Filteranlage, die in den zurückliegenden Monaten auf dem Werksgelände installiert wurde. Inzwischen haben Messungen die Wirksamkeit der 1,3 Millionen Euro teuren Investition bestätigt. Kürzlich ließen sich Vertreter des städtischen Umweltamtes und wenig später auch der Bamberger Grünen das Projekt vor Ort erklärten. "In dieser Anlage werden alle Dämpfe, die bei der Bitumenverarbeitung entstehen, gefiltert. Sie hält somit auch wesentliche Geruchspartikel zurück", erläuterte Werkleiter Bostjan Mursak laut Pressebericht des Unternehmens.

Kernstück der Anlage, die auf 150 Quadratmetern neben einer Fertigungshalle errichtet wurde, sind zwei imposante Aktivkohlefilter. Von außen wirken sie wie hochkant aufgestellte Übersee-Container, in jedem von ihnen reinigen 15,6 Kubikmeter Aktivkohle die Abluft, die über dicke Stahlblechleitungen aus der angrenzenden Produktionshalle angesaugt wird. Sie ist gekoppelt mit einer neuen Zuführung von Frischluft in die Halle, was auch die Luftqualität direkt an der Produktionslinie nachhaltig verbessert. Für die Herstellung von Dachbahnen wird bei der Vedag Bitumen auf rund 180 Grad erhitzt, je nach Produktlinie mit unterschiedlichen Zusatzstoffen wie etwa Gummimehl vermengt und schließlich auf eine Trägerschicht aufgebracht.

In puncto Luftreinigung war die 2012 installierte Abluft-Nachbehandlung an ihre Grenzen gestoßen, als vor einigen Jahren neue Rohstoffe und veränderte Rezepturen in die Produktion eingeführt wurden. Schon Anfang 2018 nahm Vedag das Thema in Angriff und prüfte verschiedene neue Verfahren der Abluftreinigung. Zudem wurde verschärft darauf geachtet, dass auch bei der Anlieferung des Bitumens keine Dämpfe entweichen. Großformatige Piktogramme informierten die oft ausländischen Lkw-Fahrer, eine Videoüberwachung sorgte für die nötige Disziplin. "Von Vorteil war auch, dass wir Ende 2018 die Produktion von Bitumen für den Straßenbau einstellten", ergänzt Mursak. Ende April 2020 konnte die Anlage anlaufen. Nachdem die Feinabstimmungen abgeschlossen waren, zeigten detaillierte Messungen: Alle Werte der Abluft sind nun im "grünen Bereich". Das bestätigten auch Vertreter des Umweltamts der Stadt bei ihrem Ortstermin Mitte Oktober: Seitdem die neue Anlage in Betrieb ist, seien dort keine Beschwerden über Geruchsbelästigungen eingegangen. Sobald es die Corona-Lage zulässt, möchte Bostjan Mursak es auch erneut interessierten Bürgern ermöglichen, im Rahmen von VHS-Werksführungen die Vedag von innen kennenzulernen. red