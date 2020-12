Leserbrief zum Bericht "Mehr Kosten für besseres Klima", erschienen am Donnerstag, 3. Dezember, auf der Seite 9 der Haßberge-Ausgabe: Beinahe jeder Mensch ist bestrebt, seine Umwelt nicht zu schädigen. Dazu brauchten wir nicht die Aktionen von Umweltaktivisten oder Berufsdemonstranten. Klimaaktivisten: Danke. Ihr lieben Klimaaktivisten schreit noch lauter und geht mit euren (kleinen) Kindern demonstrieren. Das habt ihr aber prima hinbekommen! Nun steigen die Preise! Für euer Geschrei und Belagerung des öffentlichen Raumes sollten die Preisanhebungen auf euch umgelegt werden. Das macht euch ja nichts aus und bezahlen werdet ihr ja gerne.

Habt ihr mal an die vielen Menschen in unserem Lande gedacht, welche eine kleine Rente beziehen und/oder sonst mit jedem Cent rechnen müssen? Menschen sollen womöglich den Heizofen im Winter ausschalten, das Auto stehen lassen und zum Beispiel mit dem Fahrrad von Haßfurt nach Ebern zur Arbeit fahren. Das Kind auf dem Gepäckträger zum Kindergarten, im Winter. Macht ihr das auch so?

Es steigen die Kosten in Pflegeheimen und Oma und Opa freuen sich. Habt ihr schon einmal Kosten aus der eigenen Tasche für Oma und Opa zahlen müssen? Jeder Cent beschneidet euch in eurem Lebensstandard. Werdet einmal alt und müsst ins Pflegeheim. Eure Kinder werden es euch danken, dass ihr die Welt gerettet habt. Ihr habt die Welt nicht besser gemacht. Ihr habt die Kosten für die Menschen in die Höhe getrieben. Das habt ihr wieder einmal gut hinbekommen. Was ist eure nächste Aktion? Uwe Rettig

Maroldsweisach