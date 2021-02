Mit der Hanse Haus GmbH in Oberleichtersbach und der Stockmann GmbH in Fuchsstadt beteiligen sich zwei Unternehmen aus dem Landkreis Bad Kissingen am Umwelt- und Klimapakt Bayern. Dafür wurden sie nun vom Bayerischen Umweltministerium mit einer Teilnahme-Urkunde ausgezeichnet.

Engagement gewürdigt

"Ich bin stolz, dass wir Unternehmen in unserem Landkreis haben, die im betrieblichen Umweltschutz so aktiv sind und damit zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen", so Landrat Thomas Bold, der die Urkunden wegen der Corona-Pandemie leider nicht persönlich übergeben kann, wie es in einer Pressemeldung des Landratsamts heißt. "Beide Betriebe setzen sich schon seit Jahren aktiv für den Umwelt- und Klimaschutz ein, und zwar auf den unterschiedlichsten Ebenen." Unter anderem verwendet Hanse Haus den nachwachsenden Rohstoff Holz in Holztafelbauweise.

Nachhaltigkeitspreis

Ein Großteil der individuell geplanten und realisierten Kundenhäuser ist mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet, viele Bauherren nutzen zusätzlich einen Batteriespeicher und eine Wallbox zum Laden ihrer Elektrofahrzeuge. Für seine energetischen Maßnahmen wurde das Unternehmen bereits mit dem Nachhaltigkeitspreis Mainfranken ausgezeichnet. Außerdem kann sich Hanse Haus mit dem Titel "Blühender Betrieb" schmücken, der im Rahmen der Initiative "Blühpakt Bayern" wegen der besonders insektenfreundlichen Maßnahmen verliehen wurde.

Die Stockmann GmbH engagiert sich im Bereich Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft. So werden Bauschutt, Boden und Asphalt auf dem eigenen Recyclingplatz aufbereitet und der Wiederverwendung zugeführt.

Grundwasser geschont

Die Stoffe werden bei der Produktion von Regenwasser befeuchtet, das zuvor gesammelt wurde. So wird das Grundwasser geschont und gleichzeitig Staub reduziert. Mit dem Regenwasser wird unter anderem auch der Fuhrpark gereinigt. Eine große Rolle spielt auch die Reduzierung von Lärm, zum Beispiel durch den Kauf leiser Maschinen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. red