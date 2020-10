Anlässlich des Tags der Bibliotheken bietet die Stadtbibliothek Bayreuth von Dienstag, 20. Oktober, bis Samstag, 31. Oktober, Sonderaktionen am Servicepoint der Bibliothek im Erdgeschoss des RW21 an.

Der Tag der Bibliotheken findet seit 1995 am 24. Oktober statt. Vom damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker ins Leben gerufen, lenkt er alljährlich die Aufmerksamkeit auf die rund 10 000 Bibliotheken in Deutschland. Die Stadtbibliothek Bayreuth bietet vor diesem Hintergrund eine sogenannte Mitmachwand an, auf die Besucher ihre Anregungen und Wünsche pinnen können. Wer mitmacht, der hilft, das Angebot der Bibliothek weiter auszubauen.

Außerdem wird es eine spannende Sonderpräsentation von außergewöhnlichen Büchern geben. Im Erdgeschoss gegenüber des Servicepoints präsentiert das Team der Stadtbibliothek "das besondere Buch - Cover-Wahnsinn 2.0". Von Pop-up-Büchern aus der Kinderbibliothek bis hin zu großformatigen Werken und farbenprächtigen Einbänden ist die Vielfalt beeindruckend. red