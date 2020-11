Die Weihnachtskrippe in der evangelischen Auferstehungskirche in Zapfendorf ist in der Adventszeit täglich von 9 bis 16 Uhr zu besichtigen und wird jede Woche ergänzt. Jeden Mittwoch um 17 Uhr sind alle Kinder mit ihren Familien eingeladen zu sehen, wie die Weihnachtskrippe sich füllt. Dabei wird ein Lied gesungen und eine kurze Geschichte erzählt, teilt die Gemeinde mit. An Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen wird das diesjährige Krippenspiel via Beamer während der Kirchenöffnungszeiten gezeigt. Alle Kinder sind eingeladen, den Bewohnern des Pflegeheimes "Manus" eine kleine Weihnachtsfreude zu bereiten. Weihnachtsbasteleien, gemalte Bilder, geschriebene Karten, kleine Geschichten - alles ist möglich, es muss nur in einen maximal A4-großen Briefumschlag passen, so die Vorgabe. Diesen unverschlossen im Pfarramt abgeben oder in den Briefkasten werfen. Bitte nicht direkt bei Manus abgeben, denn es soll alles gesammelt übergeben werden. red