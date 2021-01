In Garitz wird es am Dreikönigstag, 6. Januar, eine Lockdown-modifizierte Version der Sternsingeraktion geben. Dazu basteln viele Kinder im Vorfeld Sterne, die am Mittwoch gut sichtbar im Fenster, an der Haustür, am Gartenzaun, an einem Baum, oder ähnlichem aufgehängt werden. Zudem sind alle Bewohner eingeladen beim "Stern-Singen" zuhause mitzumachen, wenn am 6. 1., um 13 Uhr, das Lied "Stern über Bethlehem" im Ort erklingt. "Mitsingen oder Musizieren ist erwünscht", schreibt Barbara Voll vom Sternsinger-Team. Die Spendensammlung und die Übergabe der Segensaufkleber findet heuer kontaktlos statt. Dazu liegen ab sofort in der St. Elisabethkirche und der St. Nepomukkirche sowie bei Bäcker und Apotheke (in der Baptist-Hoffmann-Straße) "Segenspäckchen" zur Mitnahme bereit. Die Briefumschläge beinhalten den Segensaufkleber, eine Spendenaufforderung, eine Informationen zum Beispielland Ukraine sowie einen gebastelten Stern. red