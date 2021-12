Die Grundschule Wartmannsroth beteiligt sich seit vielen Jahren an der "Aktion Löwenzahn". Dieses Projekt zur Zahngesundheit wird von allen Schülern jedes Jahr sehr gut angenommen.

Zu Beginn des Schuljahres bekommen die Kinder vom Klassenlehrer ein Löwenzahn-Kuvert ausgehändigt. Darin befinden sich - neben einem Elternbrief - zwei Postkarten (Löwenkarten) für den halbjährlichen Zahnarztbesuch, so eine Pressemitteilung der Schule.

Die Kinder lassen sich ihre Zahnarztbesuche auf einer Löwenzahn-Karte durch einen Stempel bestätigen und werfen diese in eine Sammelbox in der Schule. Zum Schuljahresende wird die Anzahl der Zahnarztbesuche ausgewertet und prämiert. "Im vergangenen Schuljahr kamen wir auf 92 Prozent Rücklaufquote und belegten damit unter den teilnehmenden Schulen im Landkreis Bad Kissingen den zweiten Platz", berichtet Rektorin Monika Hügel. Belohnt wurde dies nun mit einer Geldprämie von 100 Euro sowie einer Urkunde.

Kurz vor den Weihnachtsferien überreichte Dr. Werner Wahler von der Hammelburger Zahnarztpraxis der Schule den Scheck. "Den Betrag können wir für die Neuanschaffung von Fahrgeräten für die Pause gut gebrauchen", so Hügel. Die Erst- und Zweitklässler sind in den vergangenen Jahren in der Praxis Wahler im Rahmen von Schulprojekten stets fachkundig über die Zahngesundheit informiert worden. Die Aktion Löwenzahn wurde von der Bayerischen Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit e.V. ) im Schuljahr 1997/98 in allen bayerischen Grund- und Förderschulen gestartet, um die Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 4 zu erreichen. Gefördert und mitgetragen wird diese Aktion vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Alle teilnehmenden Schulen erhalten als Dank fürs Mitmachen im Turnus von drei Jahren eine Zahnrettungsbox. red