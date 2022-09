Pro Minute atmet ein Mensch 12 bis 18 Mal - das läuft ganz unbewusst. Menschen, die unter COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), Asthma oder einem Bronchialkarzinom leiden, fällt das Atmen nicht mehr so leicht. Lungenerkrankungen gehören zu den großen Volkskrankheiten und müssen möglichst früh erkannt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Thoraxzentrums anlässlich des 25. Deutschen Lungentages. Je später eine Diagnose gestellt wird, desto limitierter ist der Therapieerfolg. Das Thoraxzentrum Münnerstadt behandelt Patienten mit Atemwegserkrankungen. Im Rahmen des 25. Deutschen Lungentags am Samstag, 24. September, klärt das Thoraxzentrum auch über die Früherkennung auf.

Wenn atmen schwer fällt

Bei COPD sind die Atemwege dauerhaft verengt. Die Folgen: Atemnot, Husten, pfeifende Atemgeräusche und Auswurf. Asthma-Betroffene haben mit plötzlich auftretender Atemnot sowie pfeifendem Husten zu kämpfen. Lungenkrebs (Bronchialkarzinom) zählt zu den häufigsten Krebserkrankungen Europas.

Das Tückische: Die Symptome treten erst im fortgeschrittenen Stadium auf. Ständiger Husten, Abgeschlagenheit, Fieber oder blutiger Auswurf sind die Anzeichen.

Die Ärzte des Thoraxzentrums Münnerstadt stehen am Deutschen Lungentag für sämtliche Fragen zur Verfügung. Im Rahmen der Telefonaktion können Interessierte oder Betroffene Fragen zu Lungenerkrankungen, Behandlungsmöglichkeiten und Inhalationssystemen stellen.

Die Ärzte sind von 11 bis 13 Uhr erreichbar. Dr. med. Bernd Seese, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Pneumologie, Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie, Sportmedizin und Schlafmedizin (Tel: 0931/6001-588), beantwortet Fragen zu Asthma, COPD, Allergien sowie Schlaf- und Beatmungsmedizin.

Grigori Petelnikow, Chefarzt für Thoraxchirurgie, Facharzt für Thoraxchirurgie und Herzchirurgie (Tel: 0931/6001-587), ist für Fragen zu verschiedenen operativen Eingriffsmöglichkeiten, minimalinvasiven Operationen, uniportale VATS-Lobektomie und Manschettenresektionen zuständig, und Dr. med. Rainer Haußmann: Chefarzt für Anästhesie, Facharzt für Anästhesiologie (Tel: 0931/6001-646), beantwortet Fragen zu Narkoseverfahren, Beatmung, Risikofaktoren oder Schmerztherapie, heißt es in der Pressemitteilung des Thoraxzentrums weiter. red