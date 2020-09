Die SÜC Bus und Aquaria GmbH weist darauf hin, dass sich im Bereich der Vollsperrung in der Rodacher Straße ab Montag, 7. September, folgende Änderungen im Busfahrplan der Linie 1 ab Theaterplatz ergeben: Zu den Zeiten von Montag bis Samstag 5.25 - 6.25 Uhr, 19.25 - 20.15 Uhr sowie sonntags ganztägig fährt der Bus ab Haltestelle Bertelsdorfer Weg über die B 4 zur Ersatzhaltestelle Fa. Kaeser und dann weiter zur Haltestelle Mühlgraben. Von dort aus führt die Strecke zum Bahnübergang Neuses (Ersatzhaltestelle Neuses Bahnhof) und über die Glender Straße und Gutenbergstraße zur Haltestelle Bertelsdorf Mitte. Der weitere Verlauf erfolgt fahrplangemäß. Stadteinwärts werden folgende Haltestellen angefahren: H Bertelsdorf Mitte - H Firma Kaeser - H Mühlgraben - H Neuses Bahnhof (Ersatz) - über B 4-Ersatzhaltestelle Rodacher Straße. Zu den Zeiten von Montag bis Freitag 7 - 18.40 Uhr sowie samstags von 7 - 14.40 Uhr fährt der Bus stadtauswärts ab der Haltestelle Bertelsdorfer Weg ebenfalls über die B 4 zur Ersatzhaltestelle Kaeser und danach weiter zur Haltestelle Mühlgraben. Ab hier können die Fahrgäste Richtung Stadtmitte zusteigen. Die Fahrt führt weiter bis zum Bahnübergang Neuses (Ersatzhaltestelle Neuses Bahnhof) und über die Glender Straße zum Wendeplatz nach Glend bzw. nach Bertelsdorf (entsprechend Fahrplan). Stadteinwärts führt die Fahrstrecke über H Bertelsdorf Mitte, H Fa. Kaeser über die B 4 zur Ersatzhaltestelle Rodacher Straße. Der Zusatzwagen Z01 mit dem Ziel Gustav-Hirschfeld-Ring fährt folgende Haltestellen an: H Am Heiligersgrund - H Bertelsdorf Mitte - H Fa. Kaeser - H Mühlgraben - H Neuses Bahnhof (Ersatz) und über die Glender Straße, Gutenbergstraße, Kaeserkreisel und B 4 zur Ersatzhaltestelle Rodacher Straße. Ein weiteres Umleitungsszenario ergibt sich ab Mittwoch, 9. September, auf den Linien 7, Z10 und Z19 aufgrund einer Vollsperrung der Seidmannsdorfer Straße zwischen Gustav-Hirschfeld-Ring und Sauerbruchstraße. Hierbei führt die Umleitung über Gustav-Hirschfeld-Ring, Dr.-Hans-Schack-Straße und Sauerbruchstraße. Bitte hier geänderte Abfahrtszeiten direkt an der Haltestelle beachten. red