In dem ehemaligen "Fishermens's"-Geschäft in Schwarzach will eine Hundepension einziehen. Dazu hatte der Mainleuser Gemeinderat bereits sein Einvernehmen erteilt. In der Sitzung am Montagabend lag allerdings ein Schreiben des Landratsamts vor, wonach das Hundegebell die Immissionsschutzwerte mit Blick auf die geplante Festsetzung des kleinen Wohngebiets "Alte Straße" überschreiten könnte. Doch auch ohne die Hundepension ist es laut Landratsamt schwierig, an einem Wohngebiet festzuhalten, weil es weitere Lärmquellen gebe (Schreinerei, Bundesstraße, Kreisstraße). Deshalb wurde seitens der Verwaltung vorgeschlagen, das geplante Wohngebiet in ein Mischgebiet umzuwandeln, in dem unter anderem nicht störendes Gewerbe zugelassen wird und in dem nicht so hohe Grenzwerte gelten. Die Grundstückseigentümerin soll in der Angelegenheit noch gehört werden.

Für das Gebiet "Tiefe Äcker IV" (hinter dem Getränkemarkt Richtung Bahn) wird die bereits 2008 beschlossene Ortsabrundungssatzung jetzt umgesetzt. Dann kann Dieter Adam dort ein Bürogebäude mit Lagerhalle errichten. JG