Es gibt immer mehr alte Menschen - und der Mensch wird immer älter. Der demografische Wandel führt dazu, dass heute in allen Gebieten der Medizin immer mehr alte Patienten behandelt werden. Somit gewinnen die Themen Geriatrie und Gerontologie auch in der Pflege und in der Physio- und Ergotherapie immer mehr an Gewicht.

Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt sich das Geriatrie-Zentrum Erlangen am Malteser Waldkrankenhaus St. Marien mit den besonderen Anforderungen der medizinischen, therapeutischen und pflegerischen Betreuung älterer Patienten. Über die Jahre wurde ein umfassendes Angebot entwickelt, heißt es in einer Mitteilung des Waldkrankenhauses: von der Vorsorge über die akutstationäre Betreuung bis hin zur Rehabilitation - alles aus einer Hand.

Die Akademie für Fort- und Weiterbildung im Geriatrie-Zentrum Erlangen bildet nicht nur eigene Mitarbeiter aus, sondern bietet seit Jahren überregional externen Interessenten schwerpunktmäßig geriatrische Bildungsangebote an. Ziel der praxisorientierten Angebote ist es, die professionelle Kompetenz der verschiedenen geriatrischen Fachberufe zu entwickeln und zu vertiefen. Somit fördern die Veranstaltungen nicht nur die interdisziplinäre Zusammenarbeit, sondern vor allem auch die Vernetzung ambulanter und stationärer geriatrischer Versorger.

Jahresprogramm ist online

Trotz der aktuellen Lage und Einschränkungen bietet die Akademie auch für das Jahr 2021 ein großes Angebot an Fort- und Weiterbildungen für das geriatrische Team an. Neben Präsenzveranstaltungen im Waldkrankenhaus nach dem Lockdown können auch Onlinekurse gebucht werden.

Zu finden ist das Jahresprogramm 2021 online unter www.waldkrankenhaus.de/kliniken/fachbereiche/geriatrie-zentrum-erlangen/ausbildung-und-fortbildung.html. Anmeldungen können ab sofort getätigt werden und bei Fragen steht Susanne Klostermann, Assistentin Geriatrie-Zentrum Erlangen, zur Verfügung unter Telefon 09131/822-3598 oder per E-Mail an akademie@waldkrankenhaus.de. red