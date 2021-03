Die Hochschule Coburg und AWO startete im März eine digitale Variante des Gesundheits- und Ernährungsprogramms GUSTO für Seniorinnen und Senioren.

Älter werden und gesund bleiben, das Leben genießen - und gutes Essen sowieso: Darum geht es bei GUSTO - "Gemeinsam gesund älter werden mit Genuss", einem Forschungsprojekt der Hochschule Coburg, das darauf abzielt, die Ernährungs- und Gesundheitskompetenz bei Menschen ab 65 Jahren zu fördern.

Bayernweit haben sich seit Mai 2019 gut ein Dutzend Gruppen daran beteiligt. Sie beschäftigen sich im Rahmen von Gruppentreffen selbstorganisiert mit Inhalten rund um das Thema Ernährung und tauschen sich über ausgewogenes Essen und Genuss aus.

Digitale Gruppe

In Zusammenarbeit mit dem Awo-Mehrgenerationenhaus in Coburg starteten Anfang März 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der digitalen GUSTO-Gruppe. Das ursprünglich entwickelte Programm wurde dafür laut einer Pressemitteilung umgestellt und angepasst. Prof. Dr. Holger Hassel, Carola Pentner und Felix Zastrow vom Institut für angewandte Gesundheitswissenschaften haben dabei auch die Rückmeldungen und Anregungen der bisherigen Gruppen berücksichtigt.

Die digitalen Treffen werden als Videokonferenz via Zoom durchgeführt, und die Kleingruppenarbeit findet nun in sogenannten Breakout-Rooms statt. Das altbewährte Flipchart wurde durch das in Zoom integrierte Whiteboard ersetzt. Gefördert wird das Projekt durch die Gesundheitsinitiative "Gesund Leben Bayern" des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. red