Der Kinder- und Jugendchor Herz-Jesu/Musikschule gestaltet unter der Leitung von Brigitte und Burkhard Ascherl am Samstag, 4. Dezember, um 15.30 Uhr in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche Bad Kissingen ein vorweihnachtliches Singen. Aus dem Chorraum der Herz-Jesu-Kirche singt der Kinderchor unter Einhaltung strenger Corona-Auflagen unter anderem "Das Licht einer Kerze", "Gatatumba, alle Menschen wollen singen", "Der Nikolaus ist da"; der Jugendchor wird mit "This little light of mine", "Last Christmas" und "Angels‘ Carol" von John Rutter zu hören sein. Pfarrer Gerd Greier wird mit besinnlichen Texten zur Adventszeit geistige Impulse setzen. Foto: Archivbild/ Peter Klopf