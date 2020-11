In der Pfarreiengemeinschaft Oberleichtersbach/Schondra findet am Samstag, 28. November, die Segnung der Adventskränze vor den Kirchen statt. Die Uhrzeiten hierzu sind um 16 Uhr in Breitenbach und Schondra; um 16.20 Uhr in

Oberleichtersbach und Schönderling; um 16.40 Uhr in Modlos und Singenrain sowie um 17 Uhr in Weißenbach, teilt die Pfarreiengemeinschaft mit. sek