Kalender Eine regelmäßige Veranstaltung in Bad Rodach zur Vorweihnachtszeit ist der Lebende Adventskalender. Vereine, Geschäfte und Privatleute gestalten die Fenster des Kalenders vom 1. bis zum 24. Dezember aus. Heuer gibt es einen digitalen Adventskalender mit Geschichten, Musik und anderen Dingen. Die Fenster können auf der Bad Rodacher Homepage oder auf Facebook jeweils ab 18.30 Uhr geöffnet werden. Krippenweg In Kooperation von Werbeinteressengemeinschaft Bad Rodach und Stadtmarketing-Netzwerk "Bad Rodach begeistert" ist in Bad Rodach während der Adventszeit ein Krippenweg eingerichtet. Hier werden in der Stadt und in den Stadtteilen Weihnachtskrippen ausgestellt. So gibt es beispielsweise in Breitenau eine Krippe mit lebensgroßen Figuren aus Holz. Die selbst gebauten Krippen sind zum Teil in Schaufenstern von Geschäften, öffentlichen Gebäuden und auf freien Plätzen bis Weihnachten zu besichtigen. In den Kirchen in und um Bad Rodach wird die Geschichte von Maria und Josef und ihrer Suche nach einer Unterkunft in Bethlehem ausführlicher dargestellt. red