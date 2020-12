Die ökumenische Kur- und Urlauberseelsorge lädt am morgigen Mittwoch, 23. Dezember, zu einer kurzen adventlichen Einkehr in die evangelische Dreieinigkeitskirche in Bad Staffelstein (Georg-Herpich-Platz 3) ein, um den Übergang von der Betriebsamkeit des Tages zur Ruhe des Abends bewusst zu gestalten. Bei Kerzenschein und Stille, Impulsen, Meditation und Musik ist Zeit und Raum, um zur eigenen Mitte, zur Ruhe und zu sich selbst zu kommen. "Zur Mitte kommen" beginnt um 17.30 Uhr und dauert etwa 25 Minuten. Das Leitmotiv in diesen bewegten Zeiten lautet "Hoffnungshorizonte". Pfarrerin Anja Bautz und Pastoralreferentin Susanne Lindner werden die adventliche Einkehr gestalten. Die Staffelsteiner Dreieinigkeitskirche bietet bis zu 70 Plätze nach Corona-Regeln. Eventuell ist es empfehlenswert, eine warme Decke mitzubringen, da die Heizung kurz vor der Andacht auf behördliche Anweisung ausgestellt werden muss. red