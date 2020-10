Der Allgmeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) veranstaltet am morgigen Sonntag eine Exkursion zum Walberla. Am Bahnhof in Kirchehrenbach werden die Teilnehmer von der Geografin Doris Philippi begrüßt. Die Wanderer treffen sich um 10 Uhr, und zusammen unternehmen sie dann mit ihr die leichte bis mittelschwere Besteigung der Ehrenbürg. Unterwegs gibt es Interessantes zur Natur und Landschaft sowie der Siedlungsgeschichte zu entdecken. Nach dem Genuss der Aussicht wird zur Einkehr nach Schlaifhausen gewandert. Von dort geht es auf einer anderen attraktiven Route wieder zurück zum Bahnhof nach Kirchehrenbach. Wegen Corona ist auch eine individuelle Anfahrt möglich. Die Streckenlänge beträgt etwa zwölf Kilometer. Treffpunkt ist um 8.20 Uhr am Bahnhof in Bad Staffelstein (Bahnhofstraße 101). Die Rückkehr ist gegen 17 Uhr vorgesehen. Ansprechpartner ist Armin Lieb unter 09573/1360. red