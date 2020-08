ADFC-Feierabendtour nach Roßdorf

Der Allgmeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am Mittwoch, 5. August, eine Feierabendtour nach Roßdorf. Die Tour führt auf überwiegend verkehrsarmen Wegen. Nach einer Einkehr geht es wieder zurück nach Bamberg. Die Strecke ist etwa 25 Kilometer, hügelig und geeignet für Alltagsradler. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Wunderburger Brunnen. Rückkehr gegen 21 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. red Förderung für Leibniz-Institut Der Senat der Leibniz-Gemeinschaft hat seine Stellungnahme zum Bamberger Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) abgegeben. Darin bescheinigt er die überregionale Bedeutung des LIfBi, das in Bamberg rund 190 Beschäftigte hat, und schließt sich dem positiven Bericht der unabhängigen Bewertungsgruppe an. Die Stellungnahme bildet die Empfehlung an die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) über eine Weiterführung der gemeinsamen Förderung von Bund und Ländern. red