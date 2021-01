"Es ist schon spannend, wenn man vom Parkplatz am Waldrand im Stadtteil Oberwohlsbach den Burgberg zur Lauterburg hinaufsteigt. Wendet man sich um, hat man nicht nur das Panorama des Coburger Landes vor sich, sondern man erblickt auch den Staffelberg und östlich sogar den Kordigast", findet Ingrid Ott, Heimatpflegerin des Landkreises Coburg und seit vielen Jahren im Heimatverein Rödental engagiert.

Sie hat sich mit der Vergangenheit der Burgruine beschäftigt und stellte fest: "Man muss weit zurückblicken, um die Wurzeln der Burg zu finden." Erstmalig wurde das "Castrum Luterberg" tatsächlich in einer Urkunde von 1156 erwähnt. Burgherren waren zu diesem Zeitpunkt die Herren von Wolfeswach, die das Castrum Luterberg als Lehen der Grafen von Henneberg innehatten. Sie haben auch den Orten Ober- und Unterwohlsbach, heute Stadtteile Rödentals, ihren Namen gegeben. Das Castrum Luterberg hatte in seiner langen Geschichte wechselnde Besitzer. So auch die Herren von Schaumberg. Aus dieser Linie stammt Adam von Schaumberg, er wurde erstmals 1471 urkundlich erwähnt und ist 1524 gestorben.

Dieser lebte zur Zeit der Reformation auf der Lauterburg. Adam von Schaumberg, ein gebildeter Ritter, sowohl Bamberger als auch Sächsischer Rat, hat sich auf der Lauterburg mit der noch herrschenden katholischen Lehre, der Machtstellung des Papstes, der Beichte, dem käuflichen Seelenheil, der Absolution und der Heiligenverehrung auseinandergesetzt und verfasste basierend auf Martin Luthers Flugschrift von 1520 "An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung" ein Büchlein, das dem gemeinen "einfachen Volk" helfen soll, den neuen Glauben zu verstehen. Dieses Buch war deswegen so bedeutend, weil es die erste theologische Schrift eines Laien für andere Laien in der kursächsischen Pflege Coburg war. Den Zweck erklärt der Autor selbst: "Dyses buchlein wirdt genent der Leyen Spiegell. Darinnen die fromme ungelerten eynfeltigen christen menschen ersehen und lernen sollen; was ine nach den wortten Chrsti unsseres lieben herren; seiner heyligen apostell und Ewanngelisten; zu glauben und zu thun sey."

Somit wurde die Lauterburg im 16. Jahrhundert eine frühe Stätte der Reformation für den südlichsten Teil des sächsischen Kurfürstentums.

Im Krieg zerstört

Im dreißigjährigen Krieg, 1635, wurde die Burg fast vollständig zerstört, die Reste gingen 1695 in den Besitz des Herzogs Friedrich von Sachsen-Gotha über. Dieser hatte kein Interesse an dem zerstörten Bauwerk und übergab die Burg mit all seinen Besitzungen seiner Tochter Dorothea Maria als Heiratsgut mit dem Erbprinzen Ernst Ludwig von Meiningen. Dem Meininger gefiel die Gegend nicht zuletzt wegen der weitläufigen Jagdgründe gut, sodass er das Bauwerk zu einem prächtigen dreistöckigen Lust- und Jagdschloss umbauen ließ und fortan das Anwesen Ludwigsburg nannte.

Allerdings wurde der Bau mit 169 Fenstern nie fertig gestellt und als die Meininger Linie ausstarb, kam es in der Erbfolge zwischen dem Coburger und Gothaer Herzogshaus zu einem Streit, in dessen Folge ein kleiner Krieg entstand. Dazu fand Ingrid Ott eine interessante Anektode. Die Geschichte überliefert nämlich, dass die Gothaer mit 600 Mann die Burg belagerten, die die Coburger besetzt hatten. Es wird berichtet, dass die Gothaer Grenadiere alsbald die Belagerung aufgaben, da ihnen die Coburger die Bierzufuhr abgeschnitten hatten. Nun stand der unvollendete Bau nutzlos und unbewohnt auf Berges Höhe und die Bauern des Dorfes Oberwohlsbach holten sich Steine der Mauerreste für ihre Häuser.

Die Mauern zerfielen und es wurde immer gefährlicher, die Anlage öffentlich zugänglich zu halten, denn der große Tonnengewölbesaal und ein breiter Gang, im Volksmund Hexenküche genannt, waren noch vorhanden und lockten Neugierige, besonders Kinder und Jugendliche an, was bei der Baufälligkeit nicht ungefährlich war. Deshalb entschloss man sich, die Burgruine im Jahr 1959 zu sprengen.

"Die Heimatfreunde Rödentals wollten den Verlust der Lauterburg nicht hinnehmen. Es wurden lange Jahre Pläne geschmiedet, wie man die Burg zumindest teilweise wiederaufbauen könnte", blickt Ingrid Ott zurück. Dem damaligen Bürgermeister Ferdinand Fischer, dem Vorsitzenden des Heimatvereins, Harald Tischer und auch dem späteren Bürgermeister Gerhard Preß ist es zu verdanken, dass die Pläne verwirklicht werden konnten.

Seit 1999 wieder zugänglich

Mit Hilfe des städtischen Bauhofes und des Bauunternehmens Schneider und vielen Helfern wurde zehn Jahre lang die Lauterburg in Ihrem Grundriss in hohen Mauern wiedererrichtet. Mit Spenden und Zuschüssen wurden 600 000 D-Mark verbaut. 1999 wurde die Ruine wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Tonnengewölbe im "Rittersaal mit Kamin" und der Gang der Hexenküche konnten wieder nutzbar gemacht werden. Ein Turmrest wurde über dem Eingang errichtet, um an altes Rittertum zu erinnern. Zur Weihnachtszeit grüßt ein leuchtender Weihnachtsstern.

Heute beliebtes Ausflugsziel

Seit dieser Zeit gehört die Lauterburg wieder zu den Sehenswürdigkeiten und Naherholungszielen der Stadt Rödental und der umliegenden Region. Der Heimatverein Rödental unter dem Vorsitz von Günther Ott bringt immer wieder Feste und Begegnungen auf die Burg.

Der Burginnenhof - heute als Burgterrasse bezeichnet - ist immer zugänglich und lädt zum Besuch ein. Will man auch das Gewölbe sehen, muss man sich bei Familie Ott anmelden. Wer die Lauterburg besuchen will, braucht nur den Stadtteil Oberwohlsbach anzufahren, von dort ist der Weg beschildert.