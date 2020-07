Adelsdorfer Nahwärmenetz rückt näher

Die Bioenergiegenossenschaft Adelsdorf lädt an den Samstagen 11. und 18. Juli zu mehreren Informationsveranstaltungen ein. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, liegen die Wirtschaftlichkeitsberechnung und die Netzplanung für Adelsdorf inzwischen vor und sollen nun den Anwohnern jener Straßenzüge vorgestellt werden, die Interesse an einem Anschluss ans Nahwärmenetz haben.

Um die Informationsveranstaltungen in der Aischgrundhalle unter den geltenden Corona-Hygienerichtlinien stattfinden zu lassen, werden diese wie folgt aufgeteilt: Samstag, 11. Juli, 15 bis 16 Uhr: Oesdorfer Straße, Pommernstraße, Sachsenweg; 16.30 bis 17.30 Uhr: Frankenring/Bayernstraße; 18 bis 19 Uhr Wohngebiet Oberdorf: Bahnhofstraße, Erlanger Straße, Hauptstraße, Schafgasse, Rosenstraße, Anton-Krümmer-Straße, Schlesierstraße, Maria-Ludwig-Straße, Hans-Rebhan-Straße. Samstag, 18. Juli, 15 bis 16 Uhr: Wohngebiet Oberdorf: Adalbert-Stifter-Straße, Schillerstraße Beethovenstraße, Kaspar-Lang-Straße, Peter-Rosegger-Straße, Albert-Schweitzer-Straße, Jahnstraße; 16.30 bis 17.30 Uhr: Flurstraße, Ringstraße, Josef-Eichendorff-Straße, Breslauer Straße, Reuthweg, Holteistraße, Moorweg, Lerchenstraße, Reichenberger Straße, Sudetenstraße, Kurt-Schumacher-Straße, Gerhart-Hauptmann-Straße; 18 bis 19 Uhr: Höchstadter Straße, Aischer Straße, Fabrikstraße, Alte Burgstraße, Obere u. Untere Bachgasse, Schulstraße, Alte Gärtnerei, Parkstraße, Konrad-Adenauer-Straße, Konrad-Schmitt-Straße, Albrecht-Dürer-Straße.

Ortsteile kommen noch dran

Die Organisatoren der Treffen bitten um Einhaltung der vorgesehenen Einteilungen, da sonst die Hygienevorschriften nicht eingehalten werden können. Wer Interesse an einem Anschluss hat, aber nicht in einer der genannten Straßen wohnt, soll sich bei der Genossenschaft melden, bei der unter anderem Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) im Vorstand sitzt. In den Ortsteilen Aisch und Neuhaus finden die Informationsveranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt statt. red