Adelsdorf sucht Mitstreiter für die Bewerbung als "Fairtrade-Town"

Auf Antrag der Grünen hat der Adelsdorfer Haupt- und Finanzausschuss Ende Mai beschlossen, dass sich die Gemeinde als "Fairtrade-Town" bewirbt. Der Verein "Fairtrade" hat eine Welt zum Ziel, in der alle Kleinbauern sowie Arbeiter über existenzsichernde Lebensgrundlagen verfügen. "Fairtrade e. V." hat sich zur Aufgabe gemacht, gerechtere Bedingungen im Welthandel voranzutreiben und ein ausgewogeneres Wirtschaftssystem zu schaffen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Seit 2009 können sich Kommunen in Deutschland für ihr Engagement im fairen Handel um den Titel "Fairtrade-Town" bewerben. Sie fördern damit den fairen Handel auf kommunaler Ebene und machen sich lokal für den fairen Handel stark.

Fünf Kriterien erfüllen

Wie die Adelsdorfer Verwaltung mitteilt, muss eine Kommune für den Titel "Fairtrade-Town" nachweislich fünf Kriterien erfüllen, die das Engagement für den fairen Handel in allen Ebenen einer Kommune widerspiegeln. Kriterium 1 sei mit dem Beschluss zur Bewerbung bereits erfüllt worden.

Als Kriterium 2 soll eine sogenannte Steuerungsgruppe gebildet werden. Diese Gruppe kann aus Personen der Bereiche Verwaltung, Politik, Handel, Gastronomie, Vereine und kirchliche Einrichtungen bestehen. Laut Pressemitteilung aus dem Rathaus haben sich bereits einige Personen aus den verschiedensten Bereichen gemeldet, die in der Steuerungsgruppe mitwirken möchten, es dürften aber gerne noch mehr sein. Wer Interesse hat, soll sich bis Freitag, 10. Juli, entweder per E-Mail an buergermeister@adelsdorf.de oder unter Telefon 09195/9432181 bei Monika Herzig melden. Ort und Zeitpunkt für ein erstes Treffen der Steuerungsgruppe werden den Interessenten dann zeitnah mitgeteilt. red