Ein massives Pro-blem für die Adelsdorfer Bürger offenbarte sich bei der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Mittwochabend im katholischen Pfarrzentrum. "Herr Lachmann von der Post war bei mir", berichtete Bürgermeister Karsten Fischkal. "Er teilte mir mit, dass die Postfiliale beim Degen zum 31. März 2021 schließen wird. Sie wird privat geführt, die Post zahlt nichts und die Familie kann das nicht mehr machen."

Lachmann sei schon auf der Suche nach einer neuen Filiale, erklärte Fischkal. Er stellte klar: "Eine Kommune wie Adelsdorf mit über 9000 Einwohnern ohne Postfiliale geht gar nicht! Aber wenn die Post niemanden findet, dann macht sie das selber. Dann aber eventuell nur zwei bis drei Stunden am Tag in einem Container, und ob samstags offen ist, weiß man nicht. Oder die Kommune betreibt das selber. Was der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht."

Es gebe aber auch Erfreuliches zu berichten. "Der Chef der Deutschen Post hat mitgeteilt, dass es rund 6000 Packstationen gibt. Ab nächstes Jahr soll das verdoppelt werden, und Adels-dorf ist mit dabei." Eine Packstation war ja ein Anliegen der CSU-Fraktion. Ebenso wie ein Briefkasten vor dem Seniorenzentrum, was sich ebenfalls realisieren ließe.

Interessenten sollen sich melden

"Aber wo ich mir große, große Sorgen mache, das ist die Post. Was ich sagen kann: Die Post ist unterwegs und führt Gespräche mit Einzelhändlern. Was ich mitbekommen habe, sieht das aber nicht gut aus. Es wird eine Herausforderung werden." Fischkal erklärte, dass er bis Ende Januar abwarten werde. "Wenn wir bis Januar keine Lösung haben, dann werde ich mich auf den Hosenboden setzen und mir zusammen mit der kommunalen Verwaltung Gedanken machen, wie wir das verwirklichen können. Wenn jemand sagt, dass er Interesse habe, eine Postfiliale in Adelsdorf zu eröffnen, soll er sich bei mir melden!"

"Was die Post betrifft, so kann man vor Weihnachten nur sagen: Schöne Bescherung!", brachte Tim Scheppe (FW) es auf den Punkt.