Adelsdorf bekommt eine neue Schankwirtschaft

Am Mittwoch, 17. Juni, trifft sich um 18 Uhr der Bau- und Umweltausschuss in der Aischgrundhalle. Erster Punkt auf der Agenda sind Ortsbesichtigungen. Es geht um den Versatz des Buswartehäuschens im Ortsteil Nainsdorf, um die Verkehrssituation im Bereich der Flurnummer 641 der Gemarkung Aisch und um eine mögliche Skater-Anlage. Anschließend soll darüber Beschluss gefasst werden. Des Weiteren beraten die Mitglieder über einen Bauantrag auf temporäre Erweiterung mit Nutzungsänderung der Villa "Kunterbunt" um einen Mehrzweckraum (Kindergarten) sowie über einen Bauantrag zur Nutzungsänderung des Hofhauses von der Wohnnutzung in eine Schankwirtschaft mit Freischankfläche und in der Scheune im EG von einem Lagerraum zu einem Stehempfang als auch im Schloss auf Nutzungsänderung eines Lagerraums im EG in eine Vinothek. red