ADAC prüft Bremsen und Stoßdämpfer

Der Prüfdienst des ADAC Nordbayern ist seit über 40 Jahren in rund 100 Städten und Gemeinden unterwegs, um durch kostenfreie Fahrzeugprüfungen einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit zu leisten. Wie der Verkehrsclub mitteilt, ist der Prüf-Truck am Freitag, 10. Juli, von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr in Höchstadt auf dem Parkplatz Aischwiesen anzutreffen.

Kostenfreie Prüfleistungen

ADAC-Mitglieder erhalten vor Ort einen Bremsen- und Stoßdämpfertest und können noch eine weitere, dritte Prüfart aus dem folgenden Angebot wählen: Reifenprofilmessung, Batterietest, Beleuchtungstest oder Bremsflüssigkeitstest. Nicht-Mitglieder können aus dem gesamten Portfolio eine kostenfreie Prüfart auswählen. Die angebotenen Prüfleistungen sind für alle kostenlos. Unter dem Motto "Fahrsicherheit durch Verkehrssicherheit" wartet auf alle, die ihr Auto vom ADAC durchchecken lassen, noch ein weiterer Anreiz. Der ADAC Nordbayern verlost unter allen Prüfdienst-Besuchern im Jahr 2020 zwei Fahrsicherheitsgutscheine im Wert von je 155 Euro. Diese können im ADAC-Fahrsicherheitszentrum Nordbayern in Schlüsselfeld eingelöst werden. Alle aktuellen Prüfdiensttermine gibt es auch unter www.adac.de/pruefdienst. red