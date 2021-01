Beim internationalen Ringerturnier in Zagreb (Kroatien) war neben Hannes Wagner (wir berichteten) noch ein weiterer Ringer aus dem Bundesliga-Kader des AC Lichtenfels am Start: der Litauer Justas Petravicius. Außerdem stand der Türke Selcuk Can bei einem Turnier in Nizza auf der Matte.

Petravicius trat in Zagreb der Klasse bis 61 Kilogramm an. Nach einem guten Start gegen den Finnen Juuso Latvala, den er mit 10:6 besiegte, musste er sich im Halbfinale dem Türken Ahmet Uyar geschlagen geben. Das kleine Finale lief nicht nach Plan. Eine Unachtsamkeit des AClers nutzte der Schwede Ardit Fazlija und beendete den Kampf vorzeitig.

Besser lief es für den Lichtenfelser 72-Kilo-Ringer Selcuk Can in Nizza. Drei Kämpfe, drei Siege und eine Goldmedaille machten vergangenes Wochenende zu einem erfolgreichen. Dabei besiegte er Ibrahim Ganem aus Frankreich dank höherer Wertung und danach mit 9:0 vorzeitig den Polen Aleksander Milewczyk. Im entscheidenden Kampf um den ersten Platz bezwang er die türkische Nr. 1, Cengiz Arslan, klar mit 5:1. dma