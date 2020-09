Dank eines umfangreichen Hygienekonzepts konnte der SC Monte Kaolino Hirschau sein Rollskirennen am Hirschauer Sportpark veranstalten. Für viele der nordbayerischen Skilangläufer war es der erste Wettkampf nach langer Abstinenz.

Entsprechend groß war die Resonanz. Mit 126 gemeldeten Startern verbuchten die Hirschauer sogar einen Teilnehmerrekord. Unter ihnen war der TSV Mönchröden mit zehn Sportlern vertreten, die insgesamt achtmal auf dem Podest landeten. Der Wettkampf zählt zur Winterserie des Nordbayerischen Cups.

Auch in diesem Jahr gingen die Schüler bis U11 auf Inlineskates ins Rennen. Auf diesen werden die Jüngsten an den Skilanglaufsport herangeführt und konnten im Wettkampf zeigen, wie sicher sie auf den schmalen Rollen auch bei hoher Geschwindigkeit unterwegs sind.

Danach gingen die älteren Teilnehmer auf Rollskiern auf ihre Runden rund um den Sportpark in Hirschau. Je nach Alter mussten sie dabei die Zwei-Kilometer-Strecke hoch Richtung Monte Kaolino zwischen ein- und fünfmal absolvieren. Auch wenn der Anstieg zunächst moderat erscheint, ist die Kurve zur Einfahrt in die Zielgerade beim Sportpark mit jeder Runde in den Beinen schwerer zu bewältigen.

Bei den Teilnehmern des TSV Mönchröden gab es Gold für Viktor Renner und Viktor Mayer, Silber für Cecil Kümpel, Rico Fröhlich, Ralf Barocke, David Schäfer und Olga Renner sowie Bronze für Ann-Elen Barocke. Stella Menzel mit Platz 6 und Roman Martin mit Platz 4 rundeten den erfolgreichen Start der Mönchrödener in die bevorstehende Wintersaison ab. mf