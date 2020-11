Am Dienstag, 17. November, lagen im Landkreis Bad Kissingen acht neue Coronafälle vor. Aktuell sind 98 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag gelten 20 Personen als genesen, wie das Landratsamt Bad Kissingen mitteilt. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 86,2. Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 584 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 468 Personen. 18 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind gestorben. 284 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 15 Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (65), Hammelburg (19), Bad Brückenau (14).

In der Mittelschule Oberthulba wurde ein/e SchülerIn positiv auf Covid-19 getestet. Die betroffen Klasse wurde sofort in Quarantäne geschickt, die Maßnahme greift bis einschließlich 25. November, so das Landratsamt weiter. Das Gesundheitsamt bietet den betroffen Schülern an, sich testen zu lassen. Während der Quarantäne wird die Klasse online mit Unterrichtsmaterial versorgt. Weitere Informationen gibt es unter www.landkreis-badkissingen.de/coronavirus. red