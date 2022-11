"Wir heizen euch anständig ein", das ist die Ansage der sechs Party-Rocker aus Nordbayern, die mit ihrer Liveshow nun in ganz Deutschland durchstarten, heißt es in einer Pressemeldung des Veranstalters. Sängerin Melly sowie fünf virtuose Musiker bieten unter dem Motto "Rock of Ages" alle Formen der Rockmusik der vergangenen 30 Jahre. Angefangen bei den Partyrock-Knallern der Rockgeschichte, über groovige Rock- und Pop- Klassiker, bis hin zu härteren Tönen. Als regionale Band ist Accoustic Jam unter anderem auch beim Rakoczy-Fest in Bad Kissingen seit vielen Jahren auf der Bühne zu erleben. Zu hören und zu sehen ist Accoustic Jam am Samstag, 26. November, in der Rhönfesthalle Stangenroth. Einlassbeginn ist um 21 Uhr. Tickets gibt es laut Veranstalter nur an der Abendkasse. Foto: Daniel Kleinhenz